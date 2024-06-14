Певица Слава рассказала о влиянии пластической операции на психику

Певица Слава столкнулась с депрессией из-за неудачной пластической операции

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, рассказала о том, как неудачная пластическая операция, сделанная у хирурга Тимура Хайдарова, повлияла на ее психику. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, она столкнулась с депрессией. «Это такая неприятная история. Я не могу о ней говорить, честно. Мне нервную систему подорвало очень сильно это все и здоровье», — отметила она.

Из-за пережитого стресса исполнительница начала чаще употреблять алкоголь и набрала лишний вес. Однако позже ей удалось вернуться к спорту и здоровому образу жизни. «Когда у тебя утром плохое настроение, как только ты встаешь на дорожку, тебе сразу становится легче», — добавила она.

Ранее Слава заявила об отсутствии секса в своей жизни.

В 2023 году российские певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала певица Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.