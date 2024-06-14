Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:43, 14 июня 2024Культура

Певица Слава рассказала о влиянии пластической операции на психику

Певица Слава столкнулась с депрессией из-за неудачной пластической операции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, рассказала о том, как неудачная пластическая операция, сделанная у хирурга Тимура Хайдарова, повлияла на ее психику. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, она столкнулась с депрессией. «Это такая неприятная история. Я не могу о ней говорить, честно. Мне нервную систему подорвало очень сильно это все и здоровье», — отметила она.

Из-за пережитого стресса исполнительница начала чаще употреблять алкоголь и набрала лишний вес. Однако позже ей удалось вернуться к спорту и здоровому образу жизни. «Когда у тебя утром плохое настроение, как только ты встаешь на дорожку, тебе сразу становится легче», — добавила она.

Ранее Слава заявила об отсутствии секса в своей жизни.

В 2023 году российские певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала певица Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по ключевой переправе ВСУ под Харьковом. Ее называли «дорогой жизни»

      Подъезд многоквартирного дома рухнул в российском регионе после обстрела

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Певица Слава рассказала о влиянии пластической операции на психику

      Развертывание «опасной» функции Windows 11 отменили

      В НАТО согласовали новые ограничения против России

      Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

      СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше