Певица Слава заявила об отсутствии секса в своей жизни

Певица Слава заявила, что выглядит лучше, так как не занимается сексом

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила об отсутствии секса в своей жизни. Ролик с артисткой опубликован в Telegram-канале «Неопра, блин!».

На видео автор канала Алена Жигалова хвалит внешность исполнительницы и заявляет о том, что за последние месяцы Слава стала выглядеть «круче». В ответ на это певица объясняет, что внешние улучшения связаны с отсутствием половой активности в ее жизни.

«Видимо, если совсем не занимаешься, может, лучше выглядишь. Не знаю. Девочки, но очень хочется. Очень хочется! Очень хочется!» — призналась автор хита «Одиночество».

Ранее другая российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова прошла проверку на детекторе лжи и ответила на вопрос о сексе. Артистка подтвердила свои слова, что последний раз интим в ее жизни был в 2021 году.