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12:34, 14 июня 2024Забота о себе

Популярную диету назвали возможной причиной рака и других смертельно опасных заболеваний

Специалист по болезням кишечника Кларк: плотоядная диета провоцирует рак

Фото: Victoria Shes / Unsplash

Популярная в социальных сетях плотоядная диета, состоящая исключительно из мяса и других продуктов животного происхождения, может провоцировать рак и другие смертельно опасные заболевания. Об этом предупредила медсестра, специализирующаяся на болезнях кишечника, Джейн Кларк, пишет Daily Mail.

Кларк отметила, что мясо, яйца, масло и другие продукты животного происхождения действительно очень полезны и содержат огромное количество питательных веществ. Однако обходится только ими невозможно. По ее словам, при такой диете очень скоро человек начнет чувствовать усталость, так как без углеводов уровень сахара в крови упадет и организму не будет хватать энергии для работы.

Кроме того, отказ от растительной пищи неминуемо приведет к дефициту клетчатки. По словам Кларк, это спровоцирует целый список разнообразных проблем, наиболее очевидными из которых будет хронический запор, а в долгосрочной перспективе — высокий риск колоректального рака. Еще одной потенциальной проблемой плотоядной диеты Кларк назвала белковое отравление, которое возникает при переизбытке белка. Специалист пояснила, что это состояние нагружает почки и в конце концов станет возможной причиной почечной недостаточности.

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Помимо этого, мясная диета — это серьезное испытание для сердца, считает Кларк. Она предупредила, что при длительном отказе от растительной пищи, углеводов и жиров возрастает риск инсультов и инфарктов.

Наконец, Кларк отметила, что без овощей и фруктов возникнет дефицит витаминов. Это, по ее словам, негативно отразится на всех системах организма, иммунитете и внешности. В конце концов острая нехватка витамина С может привести к практически забытой в современном мире болезни — цинге. Из-за нее, уточнила Кларк, выпадают зубы, появляются отеки, боль в костях и одышка.

Ранее кардиолог Самия Мора назвала идеальную диету для женского долголетия. По ее мнению, женщинам, которые хотят долго жить, необходимо есть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.

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      Екатерина Улитина
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