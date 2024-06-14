Поставки электроэнергии из Европы на Украину достигли максимума

«Укрэнерго»: поставки электроэнергии из Европы на Украину превысили 30 тыс. МВтч

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии на Украину было поставлено в общей сложности 31 904 мегаватт-час (МВтч) электроэнергии. Достигнутый показатель стал максимальным, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Отмечается, что в отдельные часы максимальная мощность достигала 1689 мегаватт-час. Резкое наращивание импорта электроэнергии из европейских стран было во многом обусловлено повреждениями на украинских энергообъектах и недостатком собственного производства. На этом фоне страна нарастила поставки из Европы более чем на треть в первой половине июня 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему времени в стране уничтожено в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. За несколько месяцев были разрушены объекты, вырабатывающие девять гигаватт энергетических мощностей.

В свою очередь, в Киевской школе экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов. Согласно подсчетам аналитиков, на восстановление разрушенных объектов в ближайшем будущем понадобится в общей сложности 50,5 миллиарда долларов.