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16:41, 14 июня 2024Россия

Появились подробности о протаранившем пешеходов в Благовещенске водителе

Shot: у сбившего пешеходов в Благовещенске водителя не было проблем с алкоголем

Кадр: Telegram-канал Mash

У водителя, протаранившего в Благовещенске толпу пешеходов, ранее не было проблем с алкоголем. Эти подробности о предположительном виновнике трагедии сообщила сестра водителя, ее слова приводит Telegram-канал Shot.

По информации, которая появилась в распоряжении портала, мужчина ранее работал в частном охранном предприятии, а потом вышел на пенсию.

Ранее сообщалось, что сбивший группу пешеходов на минивэне мужчина мог быть пьян. Позже медики подтвердили, что мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, — в крови автомобилиста было около двух промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

Известно, что в результате аварии пострадали шесть человек — их состояние оценивается как тяжелое. Еще троих человек медики не смогли спасти. Последствия аварии попали на видео.

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      Марк Леонов
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