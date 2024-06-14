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15:16, 14 июня 2024Россия

Появилось новое видео последствий аварии в Благовещенске

Опубликовано новое видео с последствиями аварии в Благовещенске

Очевидцы сняли на видео последствия аварии с жертвами в Благовещенске. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал ВПШ.

На кадрах, снятых с высоты, видны лежащие на земле тела людей и следы от торможения, ведущие к минивэну. Мимо них идут прохожие.

Авария в Благовещенске произошла 14 июня. Жертвами ДТП стали три человека, еще семь пострадавших госпитализированы. Сбившего их мужчину задержали, у него выявили признаки опьянения.

На других опубликованных после наезда на людей кадрах видно, как сбежавшиеся к месту происшествия горожане пытаются оказать первую помощь пострадавшим.

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      Никита Абрамов
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