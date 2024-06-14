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11:11, 14 июня 2024Россия

Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео

Предполагаемый момент сбития беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео
СюжетВзрыв в Ростове

Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в небе над Ростовом-на-Дону сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

За кадром снятого камерой домофона видео слышны три громких звука, похожих на грохот взрывов. После этого сработала сигнализация припаркованных поблизости автомобилей.

В ночь на 14 июня жители Ростова-на-Дону услышали взрывы. По словам очевидцев, это произошло около 2:00 мск. Также горожане сообщили о яркой вспышке в небе над городом.

Утром Минобороны сообщило, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным военного ведомства, над Ростовской областью было сбито 70 летательных аппаратов.

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      Алан Босиков
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