Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео

Предполагаемый момент сбития беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео

Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в небе над Ростовом-на-Дону сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

За кадром снятого камерой домофона видео слышны три громких звука, похожих на грохот взрывов. После этого сработала сигнализация припаркованных поблизости автомобилей.

В ночь на 14 июня жители Ростова-на-Дону услышали взрывы. По словам очевидцев, это произошло около 2:00 мск. Также горожане сообщили о яркой вспышке в небе над городом.

Утром Минобороны сообщило, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным военного ведомства, над Ростовской областью было сбито 70 летательных аппаратов.