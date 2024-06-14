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07:20, 14 июня 2024Россия

Ростовскую область пытались атаковать 70 беспилотников

Минобороны России: средства ПВО сбили 70 беспилотников над Ростовской областью

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ростовскую область с помощью 70 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, 14 июня. Как сообщал губернатор Василий Голубев, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников ВСУ. Часть жителей Морозовского района региона осталась без света из-за удара беспилотниками.

Всего, по данным Минобороны ночью ВСУ выпустили в сторону России почти сотню беспилотников. Средства ПВО перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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