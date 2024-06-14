Ракетную опасность отменили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменена ракетная опасность

Ракетная опасность и угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменены в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА», — написал Смирнов.

Угрозы атаки БПЛА была объявлена в Курской области в ночь на 14 июня. Врио губернатора отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность.

После этого в регионе сбили пять украинских беспилотников. Другие подробности Смирнов не сообщил.

Также беспилотные летательные аппараты попытались атаковать нефтебазу в Лисинском районе Воронежской области.