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14:10, 14 июня 2024Путешествия

Россиянам разъяснили ситуацию с ошибками в загранпаспортах

АТОР: ситуация на границе с ошибками в загранпаспортах россиян стала лучше

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ситуация с изъятием на границе загранпаспортов россиян с «ошибками» стала лучше. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ее вице-президента Артура Мурадяна.

По его словам, новое разъяснение Министерства иностранных дел (МИД) России улучшает положение дел с загранпаспортами туристов. Мурадян также отметил, что количество «ошибок», из-за которых у путешественников могут возникнуть проблемы при выезде из страны, сужается.

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Кроме того, вице-президент АТОР заявил, что число сообщений о невылетах за границу из-за некорректных данных в документах стало намного меньше, а разъяснений от властей, наоборот, больше.

13 июня в МИД России пояснили, что разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей не являются поводом для изъятия загранпаспортов у россиян. В дипведомстве добавили, что у россиян нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита.

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      Алина Черненко
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