Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе

Фигуристка Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прекратила сотрудничество с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что россиянка давно не тренируется в группе специалиста. Фигуристка проходила лечение, а теперь участвует в ледовых шоу. «Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», — отметил источник агентства.

В начале мая Щербакова была удалена из базы «Спорт вокруг» в качестве действующей спортсменки. Фигуристка, которая официально не объявляла об уходе из спорта, с 2013 года тренировалась в группе Тутберидзе.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе в личном и командном первенстве на чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.