Валиеву и Щербакову удалили из базы данных действующих фигуристок

Фигуристки Валиева и Щербакова попали в базу бывших спортсменок

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова были удалены из базы «Спорт вокруг» в качестве действующих спортсменок. Об этом пишет «Газета.Ru».

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

Ранее Илья Авербух объяснил мотивацию принимающих допинг фигуристов. По словам специалиста, допинг помогает справляться с психологическим напряжением и улучшает выносливость. «Нет такого допинга, который научит прыгать прыжки, но есть такой допинг, который поможет не волноваться, не устать на третьей минуте программы и прыгнуть этот прыжок», — заявил Авербух.