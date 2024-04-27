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14:47, 27 апреля 2024Спорт

Авербух призвал уничтожить WADA

Режиссер Илья Авербух назвал WADA раковой опухолью спорта

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в интервью YouTube-каналу «Каток» призвал уничтожить Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Авербух назвал WADA раковой опухолью спорта. «Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон», — заявил он. По мнению постановщика, нужно создавать новые антидопинговые правила с нуля.

26 апреля Авербух объяснил мотивацию фигуристов, которые принимают запрещенные препараты. По словам специалиста, допинг помогает справляться с психологическим напряжением и улучшает выносливость.

В январе 2024-го на четыре года за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года.

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      Анастасия Борисова
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