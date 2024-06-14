Следователи изъяли из МЧС все документы о противопожарных проверках «Крокуса»

Трунов: СК изъял в МЧС все акты противопожарных проверок «Крокуса»

Следователи, занимающиеся уголовным делом о теракте в «Крокус Сити Холле», изъяли из подмосковного управления МЧС все акты, касающиеся проведения проверок противопожарной безопасности в концертном зале. Об этом РБК сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

По его словам, на слушаниях в Химкинском суде Московской области по иску пострадавшего в теракте Ивана Поморина представитель МЧС объяснил, что не может предоставить требуемые документы, так как их забрали сотрудники Следственного комитета (СК) России.

Адвокат отметил, что на заседание не явились представители «Крокус Сити Холла». Следующие слушания по иску Поморина к МЧС о ненадлежащем контроле за противопожарной безопасностью в «Крокусе» пройдут 5 июля. Суд затребует в СК копии актов проверок.

Документы были изъяты в конце марта, когда следователи допросили сотрудников МЧС, которые должны были следить за пожарной безопасностью концертного зала. Источник РБК ранее заявлял, что большинство жертв теракта задохнулись в дыму. В «Крокусе» повторилась трагическая ситуация, как и в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове — некоторые эвакуационные выходы были закрыты, не везде сработала система пожаротушения.

11 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в марте 2024 года.