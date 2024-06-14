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16:28, 14 июня 2024Мир

Саммит в Швейцарии признали потерявшим смысл после предложения Путина

Политолог Жарихин: саммит в Швейцарии потерял смысл после предложения Путина

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Лентой.ру» признал саммит по Украине в Швейцарии потерявшим смысл после мирного предложения, с которым выступил президент России Владимир Путин.

«Последствие такое, что уже сейчас завтрашние посиделки в Швейцарии полностью теряют смысл. Согласны они или не согласны, есть конкретные предложения, которым противопоставляются совершенно неконкретные безумные наглые предложения под названием "мирный план [президента Украины Владимира] Зеленского". Это уже противопоставление, которое, может быть, Запад проглотит, но страны не Запада зададут естественный вопрос: почему обсуждаются совершенно несбыточные идеи вместо того, чтобы обсуждать конкретный план, который выдвинула Россия?» — поделился Жарихин.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия.

На встрече с руководством российского МИД, в ходе которой президент озвучил новое мирное предложение, он также сказал о том, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждения фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России.

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