В Британии связали отсутствие переговоров с Россией с подготовкой дипломатов

Дипломат Прауд: плохая подготовка мешает Британии в переговорах с Россией

Плохая подготовка британских дипломатов мешает выстраивать отношения с Россией и провести обстоятельные переговоры о конфликте на Украине. Об этом рассказал бывший сотрудник посольства Великобритании в России Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России. Наши дипломаты не говорят по-русски и не покидают стен британского посольства», — рассказал эксперт.

Прауд подчеркнул, что слова политиков Британии о России являются чушью. Он также призвал власти страны услышать позицию Москвы по конфликту на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. В частности, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны стран Запада. В частности, она была раскритикована генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.