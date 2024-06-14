В Госдуме назвали последствия отказа Киева от условий Путина

Картаполов: Россия при отказе Киева от условий Путина освободит новые регионы

Москва при отказе Киева от условий по прекращению огня, озвученных президентом России Владимиром Путиным, в любом случае освободит территории новых регионов. О таких последствиях сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, если киевские власти откажутся, значит специальная военная операция продолжится, а российские военнослужащие продолжат идти вперед. Картаполов подчеркнул, что перед ними сейчас стоит выбор.

«Или они с нами соглашаются, нашими условиями, выводят свои войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни. Если не соглашаются, то мы все равно эти субъекты освободим, это наши субъекты, это часть Российской Федерации», — пояснил парламентарий.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Помимо того, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.