В МИД обвинили офис Зеленского в лишении украинцев шанса на мир

Захарова: отказ Киева от переговоров лишает украинцев шанса на мир

Отказ Киева от переговоров по урегулированию конфликта, предложенных президентом России Владимиром Путиным, ведет к ненужному затягиванию боевых действий. В лишении украинцев шанса на мир офис президента Украины Владимира Зеленского обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Банковая уже довела и Украину, и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — заявила дипломат.

Она также иронически поинтересовалась, перевели ли на украинский язык предложения российского президента по мирному урегулированию конфликта.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальной сети X пост, в котором отверг условия Москвы, заявив о том, что ничего нового в них нет. Официальных заявлений от украинской стороны на момент публикации не поступало.