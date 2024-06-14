В России предложили обучать операторов дронов основам РЭБ

НИИ «Вектор»: операторов БПЛА нужно обучать основам РЭБ

Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нужно обучать основам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С таким предложением выступили в Научно-исследовательском институте (НИИ) «Вектор». Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагается учить не просто операторов, а давать людям базовые понятия о функционале средств РЭБ, об имеющихся видах помех, их воздействии на технику», — заявил начальник лаборатории систем мониторинга НИИ Игорь Павлов.

По его словам, речь идет о том, чтобы военнослужащие имели основные представления о том, как работает РЭБ.

В апреле агентство со ссылкой на НИИ предупредило, что защита от БПЛА на гражданских объектах станет нормой в России.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на «Вектор» сообщил, что в России с начала 2024 года значительно вырос спрос на средства противодействия.