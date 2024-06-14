В России признали нежелательной финскую НПО International Russian Radio&TV

Генпрокуратура РФ признала нежелательной International Russian Radio&Television

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны финской организации International Russian Radio&Television и аффилированных с ней американской и канадской структур Great Commission Media Ministries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.



Данные НПО занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, вовлекая в свои ряды оппозиционно настроенных по отношению к российским властям людей, отметили в Генпрокуратуре.

Сотрудники этих структур проводят незаконные протестные акции, привлекают иностранных журналистов к провокациям и пропагандируют деятельность террористических организаций. Также в ведомстве установили, что иностранные структуры распространяют недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил России и проводят антироссийскую информационную кампанию Запада, призывая к поддержке Украины.

13 июня спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что остановка работы нежелательных организаций — вопрос безопасности России и защиты интересов ее граждан. Так он прокомментировал принятие в первом чтении проекта изменений в законы о нежелательных организациях.