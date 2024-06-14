Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 14 июня 2024Россия

В российском регионе объявили авиационную опасность

Глава Воронежской области Гусев: в регионе объявлена авиационная опасность

Фото: РИА Новости

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

Российский чиновник призвал жителей области укрыться в безопасных местах, к которым он отнес помещения без окон и со сплошными стенами — коридор, ванную комнату или кладовку.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал Гусев.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. Так 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Смерч появился в российском регионе и попал на видео

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      В России предложили обучать операторов дронов основам РЭБ

      В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы

      Российский военный вместе с пособником по прозвищу Иван Грозный делал закладки и попался

      Российского вице-спикера обвинили в избиении бывшей жены и угрозах их общим детям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше