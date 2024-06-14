В российском регионе объявили авиационную опасность

Глава Воронежской области Гусев: в регионе объявлена авиационная опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

Российский чиновник призвал жителей области укрыться в безопасных местах, к которым он отнес помещения без окон и со сплошными стенами — коридор, ванную комнату или кладовку.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал Гусев.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. Так 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.