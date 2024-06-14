В российском регионе самолет приземлился на днище во время учебного полета

В Татарстане самолет Diamond-42 приземлился на днище в аэропорту Бегишево

Cамолет Diamond-42, который выполнял учебный полет, приземлился на днище в аэропорте Бегишево в Татарстане. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Четырехместный самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вечером в четверг, 13 июня. Борт выполнял учебно-тренировочный полет. На днище Diamond-42 приземлился из-за ошибки пилотирования.

«Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения. Самолет эксплуатируется Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что на место происшествия выехал заместитель Камского транспортного прокурора. Надзорное ведомство после случившегося начало проверку соблюдений законодательства и безопасной эксплуатации воздушного транспорта.

Несколькими днями ранее, 12 июня, вертолет Robinson R44, совершил жесткую посадку на Урале. Борт сел у базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Пострадали два человека.