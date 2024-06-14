В США заявили о якобы поставках Азербайджану оружия из Белоруссии

Politico: Белоруссия поставляла Азербайджану артиллерийские системы и РЭБ

Белоруссия якобы поставляла Азербайджану системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и артиллерию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на «утечку документов».

Отмечается, что поставки якобы происходили в период с 2018 по 2022 годы. Часть этого оружия применялось в армяно-азербайджанском конфликте, что вызвало раздражение в Ереване.

Авторы статьи утверждают, что именно эта утечка стала причиной обострения отношений между Арменией и Белоруссией.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что возможный выход Армении из ОДКБ скажется только на самой стране. Он подчеркнул, что выход из организации повлияет на обороноспособность Армении, а принятие такого решения противоречит интересам армянского народа.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Еревана на необходимость думать о безопасном и стратегическом сотрудничестве.