Врач назвал простой способ восстановить силы посреди дня

Врач Агапкин заявил, что дневной сон помогает быстро восстановить силы

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как быстро восстановить силы посреди дня. Простой способ вернуть бодрость он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что вернуть силы помогает дневной сон. Он уточнил, что такой отдых должен длиться 15-20 минут.

«Не так давно было проведено исследование, которое показало, что это (дневной сон — прим. «Ленты.ру») не только позволяет быстро восстановить силы посреди дня, но еще и увеличивает у человека креативность, то есть способность к созданию каких-то новых интересных идей», — добавил реабилитолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» развеял распространенный миф о дневном сне. Он назвал заблуждением мнение о том, что такой вид отдыха повышает риск возникновения инсульта.