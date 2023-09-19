Врач развеял распространенный миф о сне

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о сне. В эфире телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал заблуждением мнение о том, что дневной сон вызывает инсульт. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи рассказала доктору, что часто спит днем по 30 минут. «Зато потом бодрости и сил до вечера хватает, но недавно прочитала, что дневной сон повышает риск инсульта, я волнуюсь», — сказала женщина.

«Сон не вызывает риск развития инсульта. Сигареты вызывают, жирная еда вызывает, наследственность вызывает, повышенное давление вызывает, дневной сон — нет», — ответил Мясников на предположение гостьи программы. Специалист рекомендовал всегда слушать свой организм. «Хотите кушать — покушайте, хотите поспать — поспите», — пояснил он.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сне. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что спать без подушки полезно. Специалист заявил, что сон без подушки приводит к неправильному загибу шеи.