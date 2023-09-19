Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:33, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о сне

Фото: Shane / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о сне. В эфире телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал заблуждением мнение о том, что дневной сон вызывает инсульт. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи рассказала доктору, что часто спит днем по 30 минут. «Зато потом бодрости и сил до вечера хватает, но недавно прочитала, что дневной сон повышает риск инсульта, я волнуюсь», — сказала женщина.

«Сон не вызывает риск развития инсульта. Сигареты вызывают, жирная еда вызывает, наследственность вызывает, повышенное давление вызывает, дневной сон — нет», — ответил Мясников на предположение гостьи программы. Специалист рекомендовал всегда слушать свой организм. «Хотите кушать — покушайте, хотите поспать — поспите», — пояснил он.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сне. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что спать без подушки полезно. Специалист заявил, что сон без подушки приводит к неправильному загибу шеи.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

    В снижении числа новостроек увидели угрозу экономике США

    СКР возбудил дело против матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида

    Самбурская показала внешность без макияжа

    Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

    России предсказали резкий рост доходов от нефти и газа

    94-летняя россиянка провела пять дней в лесу без еды и выжила

    Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество

    Стало известно о попытках протестующих штурмовать здание правительства Армении

    Дачникам назвали способ собрать огромный урожай яблок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости