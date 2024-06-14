Захарова заявила о плане Запада нанести стратегическое поражение России

Запад не оставил своего первоначального плана нанести России стратегическое поражение. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Мы с вами как граждане тоже видим, что изначальные замыслы этого агрессивного мирового меньшинства рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь, и абсолютно в этом уверена», — отметила дипломат.
Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что США и Великобритания планируют и помогают Украине осуществлять «масштабные диверсии» на территории России. Она также добавила, что страны Запада провоцируют Украину наносить по России удары дальнобойным оружием стран НАТО.