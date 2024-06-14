Захарова заявила о плане Запада нанести стратегическое поражение России

Захарова: Запад не оставил своего плана нанести России стратегическое поражение

Запад не оставил своего первоначального плана нанести России стратегическое поражение. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы с вами как граждане тоже видим, что изначальные замыслы этого агрессивного мирового меньшинства рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь, и абсолютно в этом уверена», — отметила дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что США и Великобритания планируют и помогают Украине осуществлять «масштабные диверсии» на территории России. Она также добавила, что страны Запада провоцируют Украину наносить по России удары дальнобойным оружием стран НАТО.