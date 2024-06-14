Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 14 июня 2024Мир

Захарова заявила о плане Запада нанести стратегическое поражение России

Захарова: Запад не оставил своего плана нанести России стратегическое поражение

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запад не оставил своего первоначального плана нанести России стратегическое поражение. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы с вами как граждане тоже видим, что изначальные замыслы этого агрессивного мирового меньшинства рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь, и абсолютно в этом уверена», — отметила дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что США и Великобритания планируют и помогают Украине осуществлять «масштабные диверсии» на территории России. Она также добавила, что страны Запада провоцируют Украину наносить по России удары дальнобойным оружием стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Раненного в ДНР журналиста НТВ перевезли в Москву

      Москва заявила о готовности строить АЭС в Турции

      Жена российского миллиардера отметила день рождения в прозрачном платье без бюстгальтера

      Мошенник обманул 45 россиян под видом инвестирования в криптовалюту и попался

      Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео

      Жители российского города сообщили о взрывах

      Назван срок блокировки российских активов в Европе

      Загранпаспорт подорожает для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше