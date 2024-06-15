Канада выделит Украине более трех миллиардов долларов в рамках кредита G7

Премьер Трюдо: Канада выделит Украине 3,6 миллиарда долларов в рамках кредита G7

Канада выделит Украине пять миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда американских долларов) в рамках общего кредита от стран «Большой семерки» (G7). Об этом заявил премьер-министр государства Джастин Трюдо, сообщает ТАСС.

«Поскольку G7 окончательно согласовывает программу "Кредитов для чрезвычайного ускорения доходов", Канада готова внести свой вклад и выделит финансирование в размере 5 миллиардов канадских долларов», — заявил Трюдо.

По словам премьера, Канада также вскоре отправит на Украину четыре бронемашины медицинской эвакуации из 50 обещанных.

Ранее Белый дом оценил участие стран G7 в выделении кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

Представитель администрации президента США добавил, что Киев может рассматривать выданный кредит как грант, который не надо возмещать.