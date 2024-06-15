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20:56, 15 июня 2024Спорт

Сборная Испании крупно победила Хорватию в первом туре Евро-2024

Сборная Испании обыграла Хорватию со счетом 3:0 в первом матче группы B

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Cборная Испании крупно победила Хорватию в первом туре Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч в Берлине закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев. Голами в составе победителей отметились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль. Все мячи были забиты в первом тайме.

Во второй половине сборная Хорватии получила право на пенальти. Мяч оказался в воротах после добивания Бруно Петковича, но судья отменил гол из-за того, что Иван Перишич вбежал в штрафную до свистка.

Кроме сборных Испании и Хорватии в группе B cыграют Италия и Албания. Их матч состоится сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.
Ранее сегодня в группе A швейцарцы победили венгров со счетом 3:1.

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      Илья Костин
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