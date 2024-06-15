Сборная Швейцарии победила Венгрию на Евро-2024

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию со счетом 3:1 в первом туре Евро-2024

Сборная Швейцарии победила Венгрию в первом туре Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч группы А завершился со счетом 3:1 в пользу швейцарцев. У победителей забитыми голами отметились Квадво Дуа, Мишель Эбишер и Бреэль Эмболо. В составе венгров автором единственного мяча стал Барнабаш Варга.

В группе A кроме Швейцарии и Венгрии играют сборные Германии и Шотландии. Их встреча состоялась 14 июня в Мюнхене. Немцы разгромили соперников со счетом 5:1.

Во время матча Германии и Шотландии болельщики вывесили российские флаги. Во время исполнения немцами пенальти в первом тайме в трансляцию попали два триколора, вывешенные за воротами шотландцев. На одном из флагов было написано «Белгород».