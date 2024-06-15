В Британии назвали вескую причину для Зеленского пойти на переговоры с Россией

Британский политик Фарадж: Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж назвал вескую причину, по которой президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит отказываться от предложения президента России Владимира Путина о мире, а вместо этого согласиться на переговоры. Его слова приводит издание Daily Mirror.

«Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?» — заявил политик.

Он считает, что Киеву необходимо предпринять попытку заключить мир с Москвой, даже если это будет означать потерю Украиной части территорий.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.