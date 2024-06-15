В матче Испании и Хорватии вышел самый молодой футболист в истории чемпионатов Европы

16-летний испанец Ямаль стал самым молодым футболистом в истории ЧЕ

В матче первого тура Евро-2024 между сборными Испании и Хорватии на поле вышел самый молодой футболист в истории чемпионатов Европы, это 16-летний испанец Ламин Ямаль. Об этом пишет Telegram-канал Opta Sports.

На момент первого появления в матче чемпионата Европы в карьере Ямалю 16 лет и 338 дней. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловски. Он дебютировал на Евро-2021 в возрасте 17 лет и 246 дней в матче против испанцев.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Ямаль провел 50 матчей за «Барселону», забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Ранее он стал самым молодым игроком в истории, который вышел на поле в основном составе в матче Лиги чемпионов.

11 июня стало известно, что 16-летний Ямаль собрался делать школьные уроки во время Евро-2024. «Я взял с собой домашнее задание. У меня также будут онлайн-занятия. Я хорошо учусь и надеюсь, что учитель не станет меня валить из-за игры в футбол», — сказал испанец.