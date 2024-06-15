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01:31, 15 июня 2024Мир

Захарова высказалась о длительности соглашения между США и Украиной

Захарова: США сохранят подписанное с Украиной соглашение, пока оно им выгодно
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высказалась о длительности соглашения о безопасности, подписанном между США и Украиной на десять лет.

Таким образом она прокомментировала заявление представителя Белого дома, который сказал, что не знает, сохранят ли будущие власти страны эти договоренности. Чиновник выразил надежду на признание любой американской администрацией интересов США при поддержке Киева.

«Хотя это "соглашение" никакой силы уже сейчас не имеет, но все-таки дело не в этом. Для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно им выгодно», — написала Захарова.

Она напомнила, что недавно представитель Госдепартамента Мэттью Миллер распространил этот принцип даже на обязательные для исполнения всем международным сообществом решения Совета Безопасности ООН, назвав их «необязывающими резолюциями».

Аналогичный принцип, по мнению Захаровой, будет применен и к «бумажке», подписанной с Зеленским, чья легитимность вызывает сомнения даже на Украине. «С другой стороны, большой вопрос, какую страну Зеленский считает своей», — заключила дипломат.

Ранее газета The New York Times раскрыла, какой пункт в соглашении с США беспокоит Киев. По ее данным, украинская сторона опасается положения о возможности расторжения договора в одностороннем порядке.

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      Марина Совина
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