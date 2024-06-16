Футболист «Краснодара» потребовал продать его в «Зенит»

Защитник «Краснодара» Волков потребовал у руководства клуба продать его «Зениту»

Футболист «Краснодара» Сергей Волков потребовал продать его в «Зенит». Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

Защитник пришел к руководству «Краснодара» и заявил, что, несмотря на контракт, который будет действовать еще два года, он хочет уйти в «Зенит». Но по данным «Спорт-Экспресса», у питерского клуба есть другие кандидаты на эту позицию и переговоров о переходе Волкова на данный момент не ведется.

В конце мая «РБ Спорт» писал, что «Краснодар» и «Зенит» почти договорились о трансфере 21-летнего защитника. Питерский клуб готов был заплатить за переход пять миллионов евро. Волков в минувшем сезоне сыграл за «Краснодар» 29 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что полузащитник турецкого «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов попросил клуб не продавать его в «Зенит». «Бактиер не хочет покидать "Бешикташ". Он очень счастлив в Стамбуле. Я узнал, что он попросил отклонить предложение "Зенита"», — заявил журналист Сержан Дикме.