Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марта Костюк
Сегодня
12:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Берлин
Румыния
Сегодня
16:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Бельгия
Сегодня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Австрия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 1-й тур
09:36, 17 июня 2024Спорт

Двукратный чемпион мира заявил о невозможности победить блат в российском хоккее

Михаил Бирюков заявил о невозможности победить блат в российском хоккее

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков заявил о невозможности победить блат в российском хоккее. Его слова приводит «Спорт уик-энд».

По его словам, можно лишь минимизировать негативные последствия от этого явления. «Знаю организации, где это неизбежно. Либо принимаешь правила игры с самого верха, от тех, кто платит зарплату, либо там не работаешь. Но, если согласился, то самое главное — не забыть развивать молодых ребят», — заявил Бирюков.

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей. Специалист заявил, что нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте, в частности в детском.

Бирюков в составе сборной России стал чемпионом мира в 2008 и 2012 годах. Игровую карьеру голкипер завершил в 2017 году, с 2024-го он занимает должность спортивного директора в петербургском хоккейном клубе «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Не им диктовать нам условия». В России ответили на требование Запада по Азовскому морю

      Раскрыты суммы трат россиян на наряды для выпускного

      Женщина нашла в ручье редчайшую и сохранившуюся целой куклу из свинца

      Двукратный чемпион мира заявил о невозможности победить блат в российском хоккее

      Российский электромобиль «Атом» сделают с помощью китайских компонентов

      Ле Пен отказалась добиваться отставки Макрона в случае победы на парламентских выборах

      Назван способ безопасно набрать вес

      Раскрыто состояние сотрудников ростовского СИЗО после захвата в заложники

      Суд арестовал начальника железной дороги российского региона по делу о взятках

      Преследовавшего бывшую жену петербуржца похитили военнослужащие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше