Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей

Тренер СКА Роман Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте, в частности в детском. «Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», — добавил он.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее. Он отметил, что из-за коррупции некоторые талантливые игроки перестают заниматься хоккеем.

В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Официально озвученной причиной стали текущие риски безопасности.