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14:59, 17 июня 2024Мир

«Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов, есть раненые

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов. Пресс-служба вооруженных сил страны сообщила, что в результате инцидента есть пострадавшие, к ним на помощь вылетел спасательный вертолет.

В сообщении также говорится, что делом занялась военная полиция.

В результате взрыва несколько человек получили ранения

В пресс-службе армии Чехии рассказали, что на полигоне Либава произошел взрыв неуказанного боеприпаса.

Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие

пресс-служба армии Чехии

К помощи пострадавшим привлекли спасательный вертолет.

Чешские СМИ, в свою очередь, сообщают как минимум о девяти раненных в результате инцидента, пишет РИА Новости. Восемь человек доставили в больницы, состояние пострадавших не уточняется.

На полигоне Либава готовили солдат ВСУ

Военный полигон Либава находится на территории Оломоуцкого края. Известно, что с 2022 года там проходили подготовку солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, украинцев обучали «самостоятельно вести боевые действия и эффективно защищать свою территорию и суверенитет», сообщало радио Прага. Учебная миссия была общеевропейской, но также отвечала чешским интересам национальной обороны.

Фото: IMAGO / Florian Gaertner / Globallookpress.com

В конце декабря 2022 года бойцы ВСУ начали возвращаться на Украину, и неизвестно, находились ли они там в момент взрыва.

Ранее Чехия обвинила Россию во взрывах складов во Врбетице

В конце апреля Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на чешских складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Такой вердикт был вынесен в ходе расследования совместно с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к взрывам и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины

полиция Чехии и NCOZ

Взрывы на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. В результате атаки не выжили два гражданина Чехии, ущерб составил более миллиарда крон. В апреле 2021 года Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему и объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, как утверждали власти Чехии, приезжали в Злинский край, где произошли взрывы.

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