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12:32, 17 июня 2024Спорт

Исинбаева погасила долги перед ФНС

Елена Исинбаева погасила долги перед ФНС в размере 465 тысяч рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 465 488 рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Уточняется, что задолженность, о которой сообщалось в мае, составляла 465 488 рублей. Теперь Исинбаевой не грозит блокировка российских счетов.

Летом прошлого года сообщалось, что бывшая легкоатлетка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.

Позднее россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Исинбаева также заявила, что считает себя «гражданином мира» и продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

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      Алексей Гусев
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