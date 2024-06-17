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14:21, 17 июня 2024Спорт

Косовский журналист устроил провокацию перед болельщиками сборной Сербии на Евро

Косовский журналист Садику устроил провокацию перед болельщиками сборной Сербии

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Косовский журналист Арлинд Садику устроил провокацию у трибуны с болельщиками сборной Сербии перед матчем команды против Англии на чемпионате Европы-2024. Об этом сообщает агентство Танюг.

Корреспондент вел телерепортаж, а затем повернулся к фанатам и руками изобразил двуглавого черного орла — элемент национального флага Албании. Он также считается интернациональным жестом албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликтов на Балканах. После этого в журналиста полетели посторонние предметы с трибун, ему пришлось покинуть кромку поля.

Федерация футбола Сербии (ФСС) уже обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Она требует оштрафовать Садику и лишить его аккредитации.

Перед началом встречи также произошла драка английских и сербских фанатов в одном из баров Гельзенкирхена, принимавшего матч. Игра завершилась победой сборной Англии со счетом 1:0.

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      Алексей Гусев
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