Россиянам рассказали об удвоении застрахованной суммы для долгосрочных вкладов

Сенатор Журавлев: застрахованная сумма для длинных вкладов вырастет в 2025 году

Власти договорились увеличить до 2,8 миллиона рублей страхование средств на вкладах сроком от трех лет, рассказал «Известиям» вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. По его словам, механизм может заработать уже в 2025 году.

Сенатор также добавил, что удвоение размера застрахованной суммы для долгосрочных вкладов может стать альтернативой уменьшению налога на проценты по вкладам. Ранее они с главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложили освободить от налогов этот вид банковских вкладов россиян.

Инициативу объясняли невысокой долей долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме. В последние годы она не превышала шести процентов, а на конец ноября 2023 года опустилась до 2,5 процента. При этом их увеличение дает банкам возможность снижать процентные риски при резких изменениях на рынке. Также доступные «длинные деньги» помогают в том числе реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт.

В свою очередь, в ЦБ в феврале выступили с предложением, о котором сейчас и зашла речь. Зампред регулятора Ольга Полякова рассказала тогда о проработке увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Действующие лимиты страхового возмещения по вкладам составляют в России 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).

Эксперты отмечают, что планируемые изменения положительно скажутся на доверии вкладчиков к банковским продуктам, а также помогут самим кредитным организациям. В то же время Анна Землянова из Совкомбанка указала, что повышение суммы страхового возмещения вряд ли станет альтернативой отмене налога. Последнее, с ее точки зрения, стало бы более весомым аргументом для перетекания в этот сегмент средств вкладчиков. Как напомнил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group, по краткосрочным вкладам ставки достигают сейчас 18 процентов, а для продуктов длительностью в год и более они варьируются в диапазоне 13-16 процентов.