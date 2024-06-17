Российская легкоатлетка назвала бредом сравнение Игр БРИКС с Олимпиадой

Легкоатлетка Макаренко назвала бредом сравнение Игр БРИКС с Олимпиадой

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высказалась об атмосфере на Играх БРИКС, проходящих в Казани. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она назвала попытки сравнить соревнования с Олимпийскими играми полным бредом. «Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — отметила спортсменка.

На Играх БРИКС Макаренко победила в забеге на 100 метров. Она преодолела дистанцию за 11,31 секунды.

В январе Макаренко рассказала о том, что ее вместе с барьеристом Артемом Макаренко и многоборцем Арсением Елфимовым выгнали со сборов в Новогорске. Причиной стал пропуск легкоатлетами построения, проходящего в восемь утра.