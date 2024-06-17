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19:17, 17 июня 2024Спорт

Российский прыгун в воду рассказал об отсутствии конкуренции на Играх БРИКС

Прыгун в воду Шлейхер: На Играх БРИКС нет соперников, Олимпиада намного тяжелее
Никита Шлейхер

Никита Шлейхер. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер сравнил Игры БРИКС и Олимпиаду. Его слова в понедельник, 17 июня, приводит РИА Новости.

Шлейхер рассказал об отсутствии на Играх БРИКС конкуренции. «Здесь более расслабленно. Это разные старты, Олимпиада намного тяжелее и морально, и физически, к ней нужно подходить по-другому», — заявил спортсмен. Он отметил, что будет следить за соревнованиями прыгунов в воду на Олимпийских играх.

26-летний Шлейхер — двукратный чемпион Европы. Кроме того, в его активе четыре серебряные и три бронзовые медали континентального первенства.

Ранее российская легкоатлетка Кристина Макаренко оценила атмосферу на Играх БРИКС в Казани и высказалась о сравнении соревнований с Олимпиадой. «Надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — призналась она.

Игры БРИКС проходят в России с 12 по 23 июня. Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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      Андрей Стрельцов
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