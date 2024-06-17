Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 17 июня 2024Россия

Стала известна судьба пропавшего друга бывшего премьер-министра России

Близкого друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Экс-главу муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николая Колошинского нашли на дне Финского залива без признаков жизни. Об этом со ссылкой на управление МЧС по Петербургу пишет «Фонтанка».

Тело Колошинского извлекли из воды в районе дамбы и передали родственникам для опознания. Других подробностей об этом не приводится.

О пропаже друга бывшего премьер-министра России Сергея Степашина стало известно 14 июня. Колошинский на моторной лодке переплывал дамбу в сторону моря. Предварительно, бывшему чиновнику нужно было преодолеть низкий мостик — мужчине это не удалось, из-за чего он ударился головой и выпал из судна. Тогда другой рыбак, увидев пустую лодку, вызвал спасателей.

Осенью 2022 года в Москве пропал бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Впоследствии стало известно, что он почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего его госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не им диктовать нам условия». В России ответили на требование Запада по Азовскому морю

      На Украине назвали катастрофической нехватку аграриев

      В российском городе соседи заварили дверь хозяйке 20 собак

      Россиянин забил до смерти пытавшегося отравить его собаку соседа и получил срок

      Газзаев описал последствия отсутствия сборной России для Евро-2024

      47-летняя Шакира снялась в прозрачном платье для журнала

      Пара с разницей в возрасте в 37 лет пожаловалась на сложности в браке из-за секса

      В России снизилось число компаний с дистанционными работниками

      Порнозвезда высказалась о конкуренции в секс-индустрии

      В России назвали клоунадой требование Запада по Азовскому морю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше