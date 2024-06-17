Стала известна судьба пропавшего друга бывшего премьер-министра России

Близкого друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе

Экс-главу муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николая Колошинского нашли на дне Финского залива без признаков жизни. Об этом со ссылкой на управление МЧС по Петербургу пишет «Фонтанка».

Тело Колошинского извлекли из воды в районе дамбы и передали родственникам для опознания. Других подробностей об этом не приводится.

О пропаже друга бывшего премьер-министра России Сергея Степашина стало известно 14 июня. Колошинский на моторной лодке переплывал дамбу в сторону моря. Предварительно, бывшему чиновнику нужно было преодолеть низкий мостик — мужчине это не удалось, из-за чего он ударился головой и выпал из судна. Тогда другой рыбак, увидев пустую лодку, вызвал спасателей.

Осенью 2022 года в Москве пропал бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Впоследствии стало известно, что он почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего его госпитализировали.