Близкий друг бывшего премьер-министра России пропал во время отдыха

Близкий друг бывшего премьер-министра России Степашина пропал во время рыбалки

Экс-глава муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николай Колошинский пропал во время отдыха. 13 июня 77-летний мужчина поехал на рыбалку и перестал выходить на связь, сообщает 78.ru. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин неоднократно называл в интервью Колошинского своим близким другом.

По предварительным данным, бывший чиновник на моторной лодке переплывал дамбу в сторону моря. По одной из версий, чтобы преодолеть низкий мостик, ему нужно было лечь в лодку, и в этот момент мужчина мог удариться головой и выпасть из судна. Другой рыбак, увидев пустую лодку, вызвал спасателей. Сейчас бывшего чиновника ищут водолазы.

Осенью 2022 года в Москве пропал бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Он прибыл в столицу по рабочим делам, но на обратный поезд не сел. Позднее стало известно, что его госпитализировали с травмами головы.