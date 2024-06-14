Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 14 июня 2024Россия

Близкий друг бывшего премьер-министра России пропал во время отдыха

Близкий друг бывшего премьер-министра России Степашина пропал во время рыбалки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Экс-глава муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николай Колошинский пропал во время отдыха. 13 июня 77-летний мужчина поехал на рыбалку и перестал выходить на связь, сообщает 78.ru. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин неоднократно называл в интервью Колошинского своим близким другом.

По предварительным данным, бывший чиновник на моторной лодке переплывал дамбу в сторону моря. По одной из версий, чтобы преодолеть низкий мостик, ему нужно было лечь в лодку, и в этот момент мужчина мог удариться головой и выпасть из судна. Другой рыбак, увидев пустую лодку, вызвал спасателей. Сейчас бывшего чиновника ищут водолазы.

Осенью 2022 года в Москве пропал бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Он прибыл в столицу по рабочим делам, но на обратный поезд не сел. Позднее стало известно, что его госпитализировали с травмами головы.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

      Шойгу обвинил Запад в информационных атаках на россиян

      Следователи возбудили дело после обстрела журналистов НТВ в Горловке

      Раскрыто влияние цитат Путина на баллы за сочинение на ЕГЭ

      Названы сроки решения по газовому хабу в Турции

      60-летняя Лолита в мини-платье выступила в ресторане

      Стало известно о планах угнавшего танк экс-бойца ВСУ

      Финляндия сообщила о четырех нарушивших границу российских самолетах

      Мужчина ограбил банк на следующий день после выхода из тюрьмы

      В России отреагировали на слова Зеленского об обещании Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше