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12:03, 17 июня 2024Спорт

Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой

Мартинес запретил друзьям Роналду жить в одном отеле со сборной Португалии
Криштиану Роналду и Роберто Мартинес

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес. Фото: Petro Fiuza / Globallookpress.com

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям форварда команды Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной сборной на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает Relevo.

Раньше окружение игрока проживало вместе со сборной и даже участвовало в общекомандных мероприятиях. Перед Евро-2024 Мартинес наложил вето на эту практику ради улучшения концентрации и Роналду, и его партнеров по сборной.

Уточняется, что Роналду отнесся к такой мере с пониманием. Партнеры по команде на нынешнем сборе заметили, что с форвардом стало проще общаться.

Португалия стартует на Евро-2024 18 июня. В матче первого тура группового этапа команда встретится с Чехией.

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      Алексей Гусев
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