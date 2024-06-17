Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой

Мартинес запретил друзьям Роналду жить в одном отеле со сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям форварда команды Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной сборной на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает Relevo.

Раньше окружение игрока проживало вместе со сборной и даже участвовало в общекомандных мероприятиях. Перед Евро-2024 Мартинес наложил вето на эту практику ради улучшения концентрации и Роналду, и его партнеров по сборной.

Уточняется, что Роналду отнесся к такой мере с пониманием. Партнеры по команде на нынешнем сборе заметили, что с форвардом стало проще общаться.

Португалия стартует на Евро-2024 18 июня. В матче первого тура группового этапа команда встретится с Чехией.