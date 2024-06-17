В Госдуме прокомментировали заявление Украины о значении Крымского моста

Депутат Журавлев: все попытки уничтожения Крымского моста провалились

Все попытки уничтожения Вооруженными силами Украины (ВСУ) Крымского моста провалились. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит РИА Новости.

Таким образом депутат прокомментировал слова спикера Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрия Плетенчука о том, что Крымский мост на данный момент не имеет значения с военной точки зрения.

По мнению парламентария, в Киеве осознали, что нанести вред Крымскому мосту будет непросто, после чего сменили риторику и заявили, что «уничтожать его не очень-то и хотелось».

«Все попытки, предпринятые до этого, провалились, и даже повреждения, которые удавалось нанести дорожному полотну, были столь незначительны, что починить объект получалось в короткие сроки», — пояснил он.

Журавлев считает, что Украина ничего не может сделать с Крымским мостом, однако Киев не может сказать это прямым текстом, так как на Западе перестанут давать им деньги.

29 мая Украина пыталась атаковать Крымский мост десятью американскими ракетами ATACMS. Вооруженные силы (ВС) России сбили их все и отразили массированную атаку. «Ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — отчитался глава Минобороны Андрей Белоусов.