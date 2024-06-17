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09:10, 17 июня 2024Россия

В России назвали клоунадой требование Запада по Азовскому морю

Рогов назвал клоунадой призыв Запада обеспечить доступ к Азовскому морю

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Россси по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

Так политик отреагировал на требование стран, которые участвовали в двухдневной конференции без участия России в Швейцарии, посвященной мирному урегулированию кризиса на Украине. В совместном коммюнике по ее итогам содержатся призывы вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, а также обмену и освобождению военнопленных.

«Все это профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться», — считает Рогов.

Каждое из государств, которое выступило за обеспечение доступа к внутреннему морю России, по его словам, должно как минимум получить ноту протеста.

На призыв Запада также отреагировал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он призвал западные страны, участвовавшие в подписании коммюнике на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии 15-16 июня, не диктовать условия насчет доступа в Азовское море. Запад обязан с этим смириться и считаться при составлении новых политических воззваний.

Азовское море является внутренним морем России. К его берегам имеют выход Ростовская область, Краснодарский край, Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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