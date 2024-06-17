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12:08, 17 июня 2024Экономика

В России оценили влияние санкций против Мосбиржи на обмен замороженных активов

«Инвестпалата»: меры США против Мосбиржи не повлияют на обмен российских активов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Санкции Министерства финансов (Минфина) США в отношении Московской биржи (Мосбиржи) и ее дочерних организаций не повлияют на дальнейшие перспективы обмена заблокированных в западных странах российских активов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление пресс-службы брокерской компании «Инвестпалата».

Под ограничения властей США попала не только Мосбиржа, но также Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Однако, как уточнил представитель «Инвестпалаты», НРД находился под санкциями Евросоюза (ЕС) еще до старта сделки по выкупу нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян.

По этой причине новые меры в отношении Мосбиржи и ее дочерних организаций, по большому счету, никак не меняют ситуацию. Покупатели нерезиденты не взаимодействуют с НРД напрямую ни на этапе выкупа, ни при дальнейшем переводе замороженных ценных бумаг в иностранный депозитарий, пояснили в брокерской компании.

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Перемещение заблокированных активов будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствиями с нормативной базой российской юрисдикции, заявил представитель «Инвестпалаты». Все расчеты при обмене будут происходить вне депозитария. Роль же НРД в сделке носит технический характер и заключается прежде всего в ведении учета проводимых операций.

Санкции против Мосбиржи были введены 12 июня. После этого представители площадки объявили о прекращении торгов долларами и евро. Вслед за этим в Центробанке заявили о приостановке операций с гонконгским долларом в целях снижения рисков и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

Согласно основным положениям выпущенной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), все операции с попавшими под санкции Мосбиржей, НРД и НКЦ должны будут завершиться до 13 августа 2024 года. Под исключение попадут транзакции, связанные с энергетическим сектором — сделки по природным ресурсам и полезным ископаемым. Их можно будет проводить вплоть до 1 ноября.

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