Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал разгромное поражение от команды Румынии в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Его слова приводит Sport.ua.
«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию. Ребров (главный тренер сборной Украины, — прим. «Ленты.ру») сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», — сказал Лунин.
В следующем матче украинцы сыграют со сборной Словакии. Встреча состоится в Дюссельдорфе 21 июня.
Матч сборных Румынии и Украины прошел в Мюнхене ранее 17 июня и завершился поражением команды Реброва со счетом 0:3. Один из голов румыны забили после ошибки Лунина, неудачно выбившего мяч.
Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.