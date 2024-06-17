Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

Вратарь сборной Украины Лунин извинился после разгромного поражения от Румынии

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал разгромное поражение от команды Румынии в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Его слова приводит Sport.ua.

«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию. Ребров (главный тренер сборной Украины, — прим. «Ленты.ру») сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», — сказал Лунин.

В следующем матче украинцы сыграют со сборной Словакии. Встреча состоится в Дюссельдорфе 21 июня.

Матч сборных Румынии и Украины прошел в Мюнхене ранее 17 июня и завершился поражением команды Реброва со счетом 0:3. Один из голов румыны забили после ошибки Лунина, неудачно выбившего мяч.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.