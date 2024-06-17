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20:00, 17 июня 2024Спорт

Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

Вратарь сборной Украины Лунин извинился после разгромного поражения от Румынии

Фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал разгромное поражение от команды Румынии в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Его слова приводит Sport.ua.

«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию. Ребров (главный тренер сборной Украины, — прим. «Ленты.ру») сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», — сказал Лунин.

В следующем матче украинцы сыграют со сборной Словакии. Встреча состоится в Дюссельдорфе 21 июня.

Матч сборных Румынии и Украины прошел в Мюнхене ранее 17 июня и завершился поражением команды Реброва со счетом 0:3. Один из голов румыны забили после ошибки Лунина, неудачно выбившего мяч.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Андрей Стрельцов
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