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17:54, 17 июня 2024Спорт

Сборная Румынии разгромила Украину на Евро-2024

Сборная Румынии разгромила Украину со счетом 3:0 в матче Евро-2024

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Сборная Румынии разгромила Украину в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу (Евро-2024). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы E состоялась на «Альянц Арене» в Мюнхене и завершилась победой румынов со счетом 3:0. Голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53-я) и Денис Дрэгуш (57-я).

Помимо Украины и Румынии в группе E выступают сборные Бельгии и Словакии. Эти команды сыграют между собой позднее 17 июня.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить российские флаги на матч Украины и Румынии. Сотрудники службы безопасности стадиона должны были забирать триколоры у желающих посетить игру болельщиков.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны УЕФА.

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      Андрей Стрельцов
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