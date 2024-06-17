Стало известно о запрете проносить российские флаги на матч Евро с участием Украины

AP: УЕФА запретит проносить флаг России на матч Евро между Украиной и Румынией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретит проносить российские флаги на матч первого тура группового турнира Евро-2024 между сборными Украины и Румынии. Об этом стало известно Associated Press.

Уточняется, что сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене, где пройдет игра, будут забирать триколоры у зрителей на входе. То же самое произойдет в случае демонстрации российского флага во время игры.

Ранее российские флаги были замечены на двух матчах Евро-2024. Триколоры были вывешены на встрече Сербии с Англией, а также в поединке Германии с Шотландией.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны УЕФА.